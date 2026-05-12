将棋の第74期王座戦挑戦者決定トーナメント1回戦が5月12日、東京・将棋会館で行われ、藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）と斎藤明日斗六段（27）が対局中だ。ABEMAの中継で解説を務める戸辺誠七段（39）は、藤井竜王・名人の「夢」にまつわる驚きのエピソードを披露。絶対王者の思考の片鱗を感じさせる内容に、ファンからは驚がくの声が殺到した。【中継】対局中の藤井六冠の表情（生中継中）エピソードの舞台