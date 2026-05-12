対話型ＡＩ（人工知能）に恋愛感情を抱く人がいることや、ＡＩ化が進む社会における人とＡＩの関係性について、２人の専門家に話を聞いた。（社会部福元理央、大重真弓）適切な距離感どう保つか問われる国立情報学研究所で人工知能（ＡＩ）と人間の関係のあり方などを研究している武田英明教授人間が機械に愛情を向けることは以前からありました。１０年程前には、ソニーの犬型ロボット「ＡＩＢＯ」の葬式が話題になりま