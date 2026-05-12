「ソフトバンク−西武」（１２日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクは山本恵大外野手を出場選手登録した。今季初昇格となる左打者は、打撃力に定評がある外野手。ファーム・リーグでは２８試合に出場して打率．３５６、１本塁打、１６打点と開幕から高打率を残し続けていた。山本は「２軍の時と変えることなく、しっかりやっていこうと思います」と意気込んだ。一方で柳町達外野手が出場選手登録を抹消された。昨季は最高