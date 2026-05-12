KDDIは5月12日、2026年度から2028年度までを対象とする中期経営戦略「Power-to-Connect 2028」を策定した。 松田浩路社長 AIが社会インフラとして広く浸透する「AI前提社会」を見据え、AIによる労働力の提供や生活体験の変革を先導するフロントランナーを目指す方針が示された。 AIを前提とした社会での価値創造 AIが急速に同質化し、代替性が低くAIに壊されにくい価値こそが差別化につながる時代が到来