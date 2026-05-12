KDDIは、2025年度の通期業績を発表した。売上高は6兆719億1500万円（前年同期比4.1％増）、営業利益は1兆991億2500万円（同1.1％増）、最終利益は7071億1200万円（同7.9％増）となった。直近の第3四半期に下方修正された通期予想（営業利益1兆900億円）をやや上回る水準で着地した。 パーソナル事業を中心に一時的なマイナス要因が影響した。スマートフォン販売数の減少による端末売上の低下などに加え、過去