オスナの手から離れたバットが川上拓斗審判員の左側頭部を直撃した(C)産経新聞社不幸なアクシデントは撲滅できるか。日本野球機構（NPB）とプロ野球12球団による実行委員会が5月11日に都内で行われ、「危険スイング」について退場などの罰則規定を設けた。12日のペナントレースから即適用される。【動画】池山監督も大喜び！ヤクルトがサヨナラ勝利を収めたDeNA戦をチェック今季は打者のバットが審判員に当たり負傷させてしま