佐々木朗希を引っ張りすぎたと米記者が苦言を呈した(C)Getty Imagesドジャースの佐々木朗希が現地時間5月11日、本拠地でのジャイアンツ戦に先発登板し、6回途中3失点の内容で降板し、勝敗はつかなかった。チームは3−9で敗れている。【動画】佐々木朗希がジャイアンツ戦に登板三振を奪うシーン立ち上がりは三者凡退に抑えた佐々木だが、2回に先頭のラファエル・ディバースに先制ソロを浴びてしまい、これで今季6登板連続で本