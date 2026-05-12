◆春季高校野球北海道大会札幌地区予選▽Ａブロック２回戦立命館慶祥９―２北星学園大付＝７回コールド＝（１２日・札幌麻生）昨秋全道大会で４強入りした立命館慶祥が９―２の７回コールドで北星学園大付を下し、初戦突破。５番・吉川慎之助右翼手（３年）の２ランなど９安打９得点で突き放した。１回から流れをつかんだ。１番ＤＨ・中田凪（３年）の中前打を手始めに無死満塁の好機を作ると、押し出し死球で先制。その後