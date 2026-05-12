高市総理は先ほど、来日中のアメリカのベッセント財務長官と会談しました。高市総理は午後4時から、ベッセント財務長官と総理官邸でおよそ20分間、会談しました。ベッセント氏はこれに先立ち、片山財務大臣と先月30日に政府・日銀が実施した為替介入についても議論していて、政権幹部によりますと、高市総理との会談では、▼財政金融政策や、▼あさってからの米中会談を前に地域情勢について認識の擦り合わせが行われているという