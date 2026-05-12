6人組グループ・SixTONESの高地優吾（※高＝はしごだか）が、14日放送の『見取り図の間取り図ミステリー』（毎週木曜後10：00）にゲストとして出演する。【番組カット】楽しそう〜！笑顔で拍手する見取り図＆横澤夏子同番組は、敷地や建物の間取り図など、住宅に隠された謎を解き明かすバラエティー。住人たちの“熱い想いと工夫”が詰め込まれた住宅を大調査する。MCは見取り図（盛山晋太郎・リリー）、サブMCは横澤夏子が