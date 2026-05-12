あすから中国を訪問する予定のアメリカのトランプ大統領が習近平国家主席との首脳会談で、台湾への武器売却について議論すると述べました。アメリカトランプ大統領「（Q.米国は台湾に武器を売り続けるべき？）それについては習主席と議論する。習主席は売却を望まないだろう。話をするつもりだ」トランプ政権は去年12月、総額で111億ドル規模の台湾に対する武器売却を発表し、中国側が反発しています。中国への訪問を前にトラン