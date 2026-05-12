Ｊリーグは１２日、６月１３日にＭＵＦＧ国立で開催されるＪリーグオールスターＤＡＺＮカップの選手、監督を選出するファン・サポーター投票結果を発表した。Ｊ２・Ｊ３ＥＡＳＴ―Ｂの監督部門では、Ｊ２藤枝の槙野智章監督（３９）が選出された。指揮を執る同グループ選手部門では、Ｊ３福島ＦＷ三浦知良（５９）が１０回目の選出となった。槙野監督にとって、カズはサッカーを始めるきっかけとなったレジェンド。「（カズと