バレーボールSVリーグ女子のヴィクトリーナ姫路が12日、日本代表の宮部藍梨（27）ら5選手とスタッフ3人の退団を公式サイトで発表した。ネーションズリーグ勝負の日本ラウンドは“大阪”に決定 ！ 女子は7月8日、男子は7月15日からスタート今年度も日本代表に選出された宮部は2022-23シーズンにヴィクトリーナ姫路へ入団。国内外での豊富なプレー経験で、高い攻撃力と安定した守備力を兼ね備えたオールラウンダーとしてチームを支