「料理の神様」として知られる栃木県小山市の高椅神社で、氏子たちが、昨秋の突風被害で破損した本殿修繕費の一部を募るクラウドファンディング（ＣＦ）を始めた。氏子の高齢化が進む中、７世紀に建立された「地域の宝」をたくさんの人の手助けで守りたいと考えている。（林栄太郎）６８４年建立の高椅神社は、料理の始祖神「磐鹿六雁命（いわかむつかりのみこと）」をまつる。境内には包丁を供養する「包丁塚」もある。日本調