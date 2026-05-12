＜第1回映画館大賞（2026年）授賞式＞◇12日◇東京・109シネマズプレミアム新宿記念すべき第1回のアンバサダーは、LiLiCo（55）とBE：FIRSTのLEO（27）が務めた。LEOは「あんまりこういうお仕事をしたことがないので、緊張しています」と緊張感をにじませつつ「BE：FIRSTになる前、映画館でバイトしていたので…」と映画館とは縁が深いと自ら明かした。バイト時代は「映写以外は、いろいろなセクションをやらせていただいた、1番、