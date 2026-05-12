女優の藤原紀香（５４）が１２日、都内で行われた酸素補給水「ＷＯＸ」ウォーターサーバーメディア体験会に登場した。藤原は約１０年前から「ＷＯＸ」を愛飲しており、「お水と同じ味ですごくおいしい」とアピール。変わらぬ美貌を保つ藤原が大切にしている時間は、「自分を整える時間」だという。「お風呂に入ったり、呼吸を整えたり。頭と気持ちをリセットする時間を１日の中で持つようにする」と説明。特にしっかり整えた