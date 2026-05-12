ＤｅＮＡの相川亮二監督（４９）は１２日、山本祐大捕手（２７）と、ソフトバンク・尾形崇斗投手（２６）、井上朋也内野手（２３）のトレード成立を受け、この日の中日戦前に横浜スタジアムで取材に応対。「僕らとしてはやるべきことは変わらない。ベイスターズのメンバーで最後まで戦い抜く」と言葉を引き締めた。さらに指揮官は「個人的な感情も当然あって。このチームで１番長く接してきた選手ですし、バッテリーコーチ時代