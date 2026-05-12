モスバーガーは5月20日(水)から7月中旬まで、全国のモスバーガー店舗(一部店舗を除く)で、「アボカド海老カツバーガー 〜国産バジルマヨ〜」と「『モスの匠味(たくみ)』 海老エビフライバーガー 〜くし切りレモン添え〜」を期間限定で発売する。発売に先立って、メディア向け発表会が開催された。モスバーガーが昨年販売した海老バーガーは、合計330万食以上を売り上げるヒット商品となった。今年はさらに改良を加え、爽やかな味わ