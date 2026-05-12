１２日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比１０．５３ポイント（０．２５％）安の４２１４．４９ポイントと反落した。利益確定売りが重しとなる流れ。上海総合指数は前日、２０１５年６月下旬以来、およそ１０年１０カ月ぶりの高値水準を回復していた。もっとも、下値を叩くような売りはみられない。対米ドルの人民元高が進行していることや、米中首脳会談の期待感などが支えだ。トランプ米大統領は１３日