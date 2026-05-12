コスメブランドDIDION（ディディオン）から、メイクの可能性を自由に広げてくれる新作コレクションが2026年5月12日（火）より登場します。今回発売されるのは、ブランド初となるリップキット2色に加え、シングルアイカラー新色2色、さらにシリコン雑貨ブランド「p+g design®︎」のFLAPPOシリーズとのコラボポーチ。質感やレイヤードを楽しみながら、自分らしいメイクを叶える注目アイテムが揃