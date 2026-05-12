4歳の男の子の尻を触ったとして、23歳の男が逮捕されました。 【写真を見る】兄と男子トイレにいた4歳男児を個室に… 尻を触った疑いで無職の23歳男を逮捕 母･兄と商業施設で買い物中 三重 逮捕されたのは23歳の無職の男で、今年3月に三重県の商業施設のトイレで4歳の男の子を個室に連れ込み、尻を触った疑いがもたれています。 兄と2人で男子トイレに… 男の子は母親と兄と買い物に来ていて、兄と2人で男子トイレに入ったとこ