藤原紀香（54）が12日、都内で酸素補給水「WOX（ウォックス）」のPRイベントを行った。酸素にはエネルギーを作り、代謝を高め、血行を良くする効果があり、加齢による肺からの酸素補給減少を補うことで生活の質の低下を防ぐことを期待できるという。9年以上も愛飲している紀香。この日は大型スクリーンで自身の毛細血管を映しだして、WOX効果の“視覚化”をしてみせた。「記者に自分の毛細血管を披露するのは初めて。ドキドキして