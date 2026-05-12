元中日ヘッドコーチの片岡篤史氏（56）が、自身のYouTube「片岡篤史チャンネル」を更新。DeNA・山本祐大捕手（27）と、ソフトバンク・尾形崇斗投手（26）、井上朋也内野手（23）の1対2の大型トレードに驚きの声を上げた。シーズン途中での正捕手のトレード。片岡氏は「DeNAは思い切ったな。ソフトバンクはよう獲れたな」と両球団の思惑を代弁した。山本について中日時代に「よく打たれた」という印象が強いという。「こ