記者会見するロームの東克己社長＝12日午後、京都市電子部品大手ロームが12日発表した2026年3月期連結決算は、純損益が1584億円の赤字（前期は500億円の赤字）だった。電気自動車（EV）市場の低迷を受け、半導体事業の生産設備を中心に1936億円の減損損失を計上したことが響いた。過去最大の赤字額で、赤字は2年連続。トランプ米政権によるEV購入の税制優遇措置の廃止などにより、自動車各社の間でEV戦略を見直す動きが相次い