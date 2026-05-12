タレントのマツコ・デラックスが、11日放送の日本テレビ系「月曜から夜ふかし」（月曜午後10時）に出演。首の手術後、同番組の収録に2カ月ぶりに復帰した。オープニングトークで「本当にもうやだ。働きたくない」と気だるげにぼやくと、共演のSUPER EIGHT村上信五が「ほんで具合はええねんやな」と確認。マツコは「具合は超いいけど、精神的にだだ下がりよ。だって働きたくないんだもん」とため息をついた。労働意欲が湧かない様子