中国国家標準化管理委員会が5月11日に明らかにしたところによると、「自然保護地標識の一般要求」という国家標準が今年8月に正式に施行されるということです。 自然保護地は生態的価値と保護に入れる力の強さによって、国家公園、自然保護区、自然公園という3種類に分けられています。自然保護地の標識とは、自然保護地の範囲内および周辺区域に設置される標識や案内板、指示板などの総称で、訪問客を誘導し保護情報を伝達するシス