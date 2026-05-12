嵐の二宮和也さんは5月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。同じく嵐の櫻井翔さんと遭遇したものの、声を掛けられなかったことを明かしました。【二宮和也のポスト全文】「平和すぎる」二宮さんは「間違いない、、、わかる、アタクシにはわかるわよ、、、、さっきすれ違ったのは櫻井翔よっ！(こっちが車だった為声掛けれず、、、)」とポスト。車に乗っている時に、櫻井さんとすれ違ったようです。コメントでは「え、ニノとか櫻井君