“6速MT”搭載！ トヨタ新型「トヨタ教習車」発表！初めてハンドルを握り、緊張しながら“教習車”を運転した記憶は、多くのドライバーにとって忘れられない思い出でしょう。その「初めての相棒」として長年日本の免許取得を支えてきた教習車に、トヨタが新たな転換期をもたらします。【画像】これがトヨタ新型「トヨタ教習車」です！（61枚）トヨタは2026年5月12日、一部改良を施した最新の「カローラ」をベースとする新型