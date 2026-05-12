東京市場まとめ 1.概況 日経平均は200円高の62,618円と、反発して取引を開始しました。前日の米国市場では主要な半導体銘柄で構成されるフィラデルフィア半導体株指数（SOX）が最高値を更新したことで、日本市場でも値がさの半導体銘柄に買いが入りました。朝方は買いが優勢で、9時58分には800円高の63,218円で、この日の高値をつけました。その後は急速に伸び悩み、一時下げに転じる場面が見られたものの、前場は387円高の62,80