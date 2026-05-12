小松島競輪場のF1「スピードチャンネル・スカパー杯」が13日開幕。12日は前検が行われた。深谷知広と同様、ダービーからの参戦は石原颯（26＝香川）。12R初日特選では深谷知広との実質2分戦となった。「2分戦は嫌ですね。脚の感じは変わってない。今回は新車を使います。ダービー前に届いていた。これからポジションを出して、いろいろ試していきます」最近、存在感を増しつつある石原。ここは名を売るチャンスともいえる