お笑いコンビ、ハライチ岩井勇気（39）が11日深夜放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時58分）に出演。ツッコミ芸人への本音を明かした。岩井は「いまだにツッコミ担当の芸人は何が面白くてツッコミをやっているのかわからない。絶対ボケの方が面白いのに、自らツッコミを買って出ているのは謎すぎる。なので相方には本当にありがとうと思う」と本音を告白した。MCのウエストランド井口浩之（43）、とろサ