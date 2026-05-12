FRUITS ZIPPER、CANDY TUNEらを輩出したアイドルプロジェクト「KAWAII LAB．」が12日、公式Xを更新し、メンバーの嶋〓結花（18）の活動休止を発表した。「嶋〓結花活動に関するお知らせ」とし、「この度、嶋〓結花ですが、体調不良により一定期間活動を休止し、医師の指導のもと治療に専念することとなりましたので、ご報告申し上げます」と記した。また、「これに伴い、KAWAII LAB．MATESとしての5月中の活動につきましては、