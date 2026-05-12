11日の参議院決算委員会で自民党の藤井一博議員が、鈴木憲和農林水産大臣に米価格などについて質問した。【映像】藤井議員の“自虐ネタ”で議場爆笑の瞬間（実際の様子）藤井議員はまず地元の鳥取県湯梨浜町について「名前でわかりますように梨の生産が盛んで、農業、非常に盛んな地域でございます。鈴木憲和農林水産大臣は当然、地元で有名ですが、同時に大変人気があります」と切り出した。そして山形が選挙区の鈴木大臣が