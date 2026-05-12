タレントのモト冬樹（74）が12日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。独身時代、黒柳徹子（92）から心配されていたことを明かした。冬樹は妻でモデルの武東由美（64）とともに出演。黒柳は「あなたが独身だったので私が心配して、ずいぶんいろいろ『合コンやったらどう？』とかね」と冬樹の独身時代について語った。冬樹は父が医者をやっていたことから「うちの母がね。『道具があるから。女子医大でナン