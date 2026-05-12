「90日間の脆弱(ぜいじゃく)性開示ルール」はGoogleの脆弱性調査チーム「Project Zero」が定めた「脆弱性発見から90日以内に修正パッチを公開できなければ詳細を公表する」というもので、セキュリティ業界で標準とされることがあります。しかし、セキュリティ研究者のヒマスヌ・アナンド氏は、このルールがAIの台頭やソフトウェアの複雑化などにより事実上崩壊しつつあると指摘しています。the 90 day disclosure policy is dead :