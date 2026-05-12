“亀田家の隠し子”の異名で昨年デビューしたプロボクシングのジョン・ポール・マサンバ（ＴＭＫ）が１２日、大阪市内で会見し、７月１１日に大阪・大和大学大和アリーナで、シャオタオ・スー（中国）とスーパーフェザー級（５８・９キロ以下）８回戦を行うと発表した。戦績はマサンバが４戦４勝（２ＫＯ）、スーが２２戦１４勝（８ＫＯ）８敗。南アフリカ出身のマサンバは、アマ時代に南アフリカ選手権４連覇などの実績を残し