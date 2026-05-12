2年連続で荒茶生産量日本一に輝いた鹿児島のお茶。 鹿児島中央駅で、きょう12日、南九州市知覧産の新茶が無料で振る舞われました。 （レポーター）「鹿児島中央駅で配られているのは、4月から収穫された今年の新茶です」 新茶を無料で振る舞ったのは、南九州市で知覧茶を栽培している生産者らおよそ10人です。 鹿児島茶のおいしさをPRしようと、去年に引き続き、行われました。 鹿児島県産の荒茶生産量は