10代の女性の体を触ったあと、顔を殴ってけがをさせたとして、会社員の男(37)が逮捕されました。 不同意わいせつ傷害の疑いで逮捕されたのは、鹿児島市に住む会社員の男(37)です。 逃げようとした女性の顔を拳で 警察によりますと、男は今年2月、県内に停めていたレンタカーの車内で、10代の女性の体を触るなどのわいせつな行為をした後、逃げようとした女性の顔を拳で複数回殴り、2週間のけがをさせた疑いが持たれてい