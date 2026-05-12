今週末から、暑さのギアが一段階上がります。17日(日)以降は、最高気温30℃以上の真夏日が続出となり、東京都心でも今年初めて真夏日となる予想です。まだ5月だからと油断せず、エアコンの試運転や夏服の準備、暑さに身体を慣らす暑熱順化を行いましょう。12日(火)は北海道で29℃超え今日12日(火)は、全国的に晴れて、最高気温25℃以上の夏日地点は385地点と、今年2番目の多さとなりました(今年1位は5月7日の443地点)。特に、北海