リンクをコピーする

ＮＹ原油時間外取引再び１００ドル台に乗せる、中東情勢への警戒感で 東京時間16:04現在 ＮＹ原油先物JUN 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝100.48（+2.41+2.46%）