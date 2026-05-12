１２日の東京株式市場で日経平均株価は反発。前日の米株高を受け、日経平均株価は一時６万３２００円台まで上昇したが、買い一巡後はやや伸び悩んだ。好業績を発表したＡＩ・半導体関連株への買いが続いた。 大引けの日経平均株価は前日比３２４円６９銭高の６万２７４２円５７銭。プライム市場の売買高概算は２８億１２２８万株。売買代金概算は１０兆４３９２億円となった。値上がり銘柄数は６７４と全体の約４２％、値下