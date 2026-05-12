ベッセント米財務長官 高市首相と強固な日米関係について協議 日本経済のファンダメンタルズは堅調、強靱だ 日本経済の強さが為替レートに反映されるだろう 市場がインフレを織り込む中、世界的に利回りが上昇 両国が過剰なボラティリティーは望ましくないと確信