メインシナリオ…4月30日に急落した後は戻り歩調で推移している。5日線に支持されて、21日線を回復しつつあり、上昇基調で推移するとみられる。その場合、4月28日の高値114.72が最初のポイントとなる。ここを抜けて来ると、115円の節目、ボリンジャーバンド＋３σの115.29、116円の節目、117円の節目を試すこととなろう。 サブシナリオ…一方、下落した場合は、5日線の113.48、転換線の112.89、基準線の112.51、4月30日の