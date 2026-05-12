メインシナリオ・・・6日の安値182.05円からの切り返しが鮮明になっている。4月17日に付けた史上最高値の187.95円から6日の安値182.05円までの下げに対する半値戻しを達成しており、61.8％戻しの185.70円を上抜けば、4月30日の高値187.56円が上値の目標になる。4月30日の高値187.56円も上抜くようなら、4月17日に付けた史上最高値の187.95円や188円の節目を試す可能性がある。 サブシナリオ・・・一方、下がった場合は、一目