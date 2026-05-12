またも特殊詐欺の被害です。5月2日、高知県須崎市の60代の女性がパソコンがウイルスに感染しているといわれ、架空料金詐欺で21万円をだまし取られたことが分かりました。高知県警によりますと5月2日、須崎市の60代の女性が自宅でパソコンを操作していたところ、突然画面上に「ウイルスに感染している」などの警告文が表示され、同時にアラーム音が鳴り始めました。女性が画面に表示された連絡先に電話すると、実在する企業を