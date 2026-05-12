今後も目が離せないヤクルト巨人がGW中の広島、阪神、ヤクルトの9連戦、そして8日からの中日3連戦を4勝8敗、4カード連続で負け越した。36試合を消化して18勝18敗の五分、首位・ヤクルトに4.5ゲーム差だ。【写真】球界からの祈り続く…頭部にバット直撃の球審、いまだ意識戻らず言うまでもなく巨人は低迷、ヤクルトは大躍進だ。ともに岡本和真、村上宗隆の主砲が抜けたチームだけど、ヤクルトは若手が躍動している。攻撃野球