2019年5月12日、95歳でこの世を去った女優・京マチ子さん。戦時中から歌劇団の娘役スターとして活躍し、戦後に映画デビューするとたちまち看板女優となった。海外で高評価を受けた出演作が多い国際派女優でもある。後にテレビドラマと舞台にも進出したが、2006年の舞台「女たちの忠臣蔵」を最後に事実上の引退。静かな老後生活に入り、俳優仲間たちが時折その近況を伝えていた。実際の様子をよく知る人物の1人に、テレビプロデ