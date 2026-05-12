ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船をめぐり、新たにアメリカとスペインに帰国した乗客あわせて2人がPCR検査の結果、陽性だったことが明らかになりました。クルーズ船「MVホンディウス号」の乗客は、11日夕方までに全員の下船が完了しました。船はその後、乗員ら27人を乗せてオランダ・ロッテルダムに向けて出港しました。WHO（世界保健機関）は11日、新たに感染者が1人増え、感染確認が7人、感染疑いが2人になった