NPB(日本野球機構)は12日の公示を発表。DeNAは2選手を入れ替えました。筒香嘉智選手は1軍復帰。今季9試合出場で打率.393、2本塁打、5打点です。4月19日に登録抹消となって以来の再昇格です。この日、ソフトバンクへの電撃トレードが決まった捕手の山本祐大選手が登録抹消となっています。