阪神の梅野隆太郎捕手（３４）が１２日、山本祐大捕手の、ＤｅＮＡからソフトバンクへのトレード移籍について胸中を明かした。２１年から４年間、「ｔｅａｍ梅野」として合同自主トレを行ってきた。突然の一報に梅野は「俺もそれはびっくりした。ベイスターズでがんばっている姿を見ていたから。戦友というか…。後輩としてどこにいっても頑張ってほしい」と話した。この日の朝に報告の電話があったといい、「前向きに考えて